Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Early-Access-Ende: Action-Rollenspiel auf PC gestartet - 4Players.de

NeocoreGames hat die PC-Version von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr via Steam veröffentlicht (Preis: 49,99 Euro; mit Launch-Rabatt: 44,99 Euro). Das Action-Rollenspiel im Warhammer-40.000-Universum hat damit den Early Access beendet. Das Change-Log zum Update auf Version 1.0 findet ihr hier . Die Konsolen-Umsetzungen für PS4 und Xbox One sollen ab dem 05. Juli 2018 erhältlich sein."Wir sind unserer Community unendlich dankbar, dass sie uns geholfen hat, Inquisitor - Martyr zu entwickeln. Es war eine fantastische Reise und wir hätten es ohne das Feedback und die Unterstützung unserer Spieler nicht geschafft", sagt Zoltán Pozsonyi (Produzent).Der Publisher schreibt: "Mehr noch, das ist erst der Anfang: Es gibt noch viele weitere Geschichten zu erzählen und zahlreiche Feinde zu besiegen. Die Spieler dürfen sich schon jetzt auf die erste Season freuen! (...) Warhamer 40.000: Inquisitor - Martyr ist ein stets wachsende, dauerhafte Erlebnis. Erweiterungen und reguläre freie Updates werden neue feindliche Fraktionen, Gelände, Missionen und Missiontypen und mit neue Handlungsinvestigationen und neue Gameplay einführen. Saisons sind große, freie Updates die längere Handlungen einführen werden, wo die Spielern die bestehende Welt von dem Caligari-Sektor mit ihren Taten verändern können. Globale Evente und Saisonen garantieren neue Herausfordeungen - es wird immer was neues zu Entdecken oder zum Sammeln geben!"Letztes aktuelles Video: Release-Trailer PC