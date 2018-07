Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Konsolenversionen erneut verschoben - 4Players.de

Neocore und Bigben haben die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr für PlayStation 4 und Xbox One erneut verschoben. Der neue Termin ist der 24. August 2018. Bisher war der 6. Juli geplant."Die Entwicklung bestimmter Mehrspieler-Funktionen hierfür erfordert mehr Zeit als angenommen. Die Entwickler möchten ein bestmögliches Ergebnis für die Konsolenversion sicherstellen. Zudem sind Zugangsbeschränkungen in Ländern aufgetreten, in denen Netzwerke strenger überwacht werden. Die Verschiebung des Veröffentlichungstermins ermöglicht eine Lösung dieser technischen Probleme und garantiert, dass Spieler auf der ganzen Welt eine ausgezeichnete Mehrspieler-Erfahrung erwartet", schreibt der Publisher als Begründung für die Verschiebung.Unseren Test der PC-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Video-Fazit