Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: Season One: Inhaltsupdate mit den Drukhari (Dark Eldar) - 4Players.de

Für Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr steht das Inhaltsupdate "Season One" bereit. Es umfasst die neue feindliche Fraktion der Drukhari (Dark Eldar). Die Spieler können sich darauf vorbereiten, neue Gegner wie Wracks, Talos, Cronos Pain Engines, Incubi etc. zu treffen. Hinzukommen ein neuer Teilsektor mit fünf Systemen sowie drei Untersuchungen, die sich auf die Dark Eldar konzentrieren. Außerdem wird die Level-Beschränkung von 50 auf 70 erhöht."Seasons sind kostenlose Content-Patches mit einem sehr starken und zentralen Thema. Mit jeder Season wird NeocoreGames neue Feindtypen, neue Untersuchungen und neue Konflikte dem Spiel hinzufügen. Die Season One ist das erste Update seiner Art und viele weitere werden folgen."Den Update-Fahrplan der Entwickler findet ihr hier . Aktuell wird das Spiel bei Steam mit einem 25%-Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: Season 1 Trailer