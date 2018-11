Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr: "Season Two" mit Khorne auf PC gestartet; großes Update 2.0 vorgestellt - 4Players.de

Der Inhaltspatch "Season Two" für Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr ist für PC (kostenlos) erschienen. Nach den Ereignissen der Season One wird eine neue feindliche Fraktion eingeführt: Khorne - einschließlich Blutschlächter, Skulltaker und Bloodletter. Neben der Khorne-Fraktion gibt es vier neue Systeme mit erhöhtem "Power Rating" im Agartha Subsector und zwei neue Untersuchungen (Story). Die Level-Beschränkung (Inquisitorial Rank) wird derweil von 70 auf 80 erhöht. Gegenstände können maximal Stufe 70 werden. Das Change-Log findet ihr hier . Seasons sind kostenlose Content-Patches mit einem zentralen Thema. Mit jeder Season wird NeocoreGames neue Feindtypen, Untersuchungen und Konflikte dem Spiel hinzufügen.Darüber hinaus arbeiten die Entwickler an dem großen Update "Martyr 2.0 - Touch of the Omnissiah", das für das 1. Quartal 2019 geplant ist. Nach Update 2.0 wird man die Hauptkampagne vollständig im Co-op-Modus spielen können. Außerdem soll die Monster-Balance optimiert, mehr Abwechslung im Kampf geboten und eine neue "Warzone" für Spieler auf der Maximalstufe eingeführt werden. Neben einem Herausforderungssystem und einer Überarbeitung des Handwerks soll auch die Reaktionsfähigkeit und die Kampfgeschwindigkeit der Klassen verbessert werden. Eine neue Endgame-Stufe mit neuen Fertigkeiten ist ebenso geplant.Letztes aktuelles Video: Console Release Trailer