The Surge: Intensive Nahkämpfe gegen Menschen und Maschinen im Video - 4Players.de

In The Surge geht es ähnlich wie in Lords of the Fallen oder Dark Souls um intensive Nahkämpfe, was auch im folgenden Video zu sehen ist. Das Sci-Fi-Abenteuer spielt in einer düsteren Zukunft des späten 21. Jahrhunderts auf der Erde. Als Gegner warten Maschinen, Menschen mit Exo-Skeletten oder andere Mensch-Maschinen. Das Kampfsystem belohnt die Offensive (ähnlich wie bei Bloodborne ). Nur wenn man Treffer landet, lädt sich die Kampfenergie auf, mit der man sich wiederum auf Knopfdruck heilen kann - es gibt weder Tränke noch Medipakete. Und damit das Ganze nicht in ein Hack&Slay ausartet, kommt ein Ausdauersystem zum Einsatz, das dosierte Schläge forciert. Zwar gibt es keine Klassen, aber man kann den Kampfstil seines Charakters über die erbeutete Ausrüstung anpassen. Es gibt übrigens keinen Dauerblock. Das Kontersystem setzt auf Timing kurz vor dem gegnerischen Treffer: Wer also in einem kleinen Zeitfenster erst erfolgreich ausweicht, kann direkt danach einen sehr harten Hieb landen und vielleicht zum Finisher ansetzen. Das dystopische Spiel von Deck 13 (Entwickler) und Focus Home (Publisher) soll 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer