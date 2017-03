Deck13 und Focus Home Interactive haben einen neuen CGI-Trailer zum Sci-Fi-Überlebenskampf The Surge veröffentlicht. Darin sieht man, wie sich Protagonist Warren gegen die Maschinen seines Arbeitgebers CREO zur Wehr. Das Action-Rollenspiel (zur Vorschau ) erscheint am 16. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One und kann ab sofort über die offizielle Website vorbestellt werden.Letztes aktuelles Video: CGI-Trailer