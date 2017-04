The Surge: Trailer: Anvisieren, Abtrennen und Ausrüsten - 4Players.de

Deck 13 und Focus Home Interactive demonstrieren im Trailer (siehe unten), wie man neue Pläne und Gegenstände für das eigene Exoskelett in The Surge erhalten kann. Während des Kampfes können gezielt Körperteile und Waffen anvisiert werden, um sie mit geschickt platzierten horizontalen und vertikalen Schlägen abzutrennen. Dabei müssen die Spieler immer abwägen, ob sie an die meist schwer gepanzerten Körperteile herankommen möchten oder die Gegner lieber an den Schwachstellen der Panzerung angreifen und niederstrecken wollen. Gelingt es, ein Teil (z.B. ein Arm oder Bein) des Gegners intakt abzutrennen, erhält man Pläne und Gegenstände für das eigene Exoskelett. "Das ständige Abwägen zwischen Risiko und Wert der Ausrüstung ist ein essentieller Bestandteil, um The Surge erfolgreich zu meistern", heißt es. The Surge erscheint am 16. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Target Loot and Equip