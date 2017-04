The Surge: Entwicklung abgeschlossen; HDR- und PS4-Pro-Unterstützung via Updates - 4Players.de

Deck 13 hat die Entwicklung von The Surge laut Publisher Focus Home Interactive abgeschlossen. Das Science-Fiction-Action-Rollenspiel hat damit den Gold-Status erreicht. Es soll am 16. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend zur Veröffentlichung wird ein (kostenloses) Update zur Verfügung stehen, das u. a. Unterstützung für die PlayStation 4 Pro mit sich bringen wird. Auf der PS4 Pro kann The Surge entweder in dynamischer 4K-Auflösung (nicht dauerhaft in 4K) mit 30 Bilder pro Sekunde oder in 1080p (Full-HD) mit 60 Bilder pro Sekunde gespielt werden. Ein zweites Update soll für HDR-Unterstützung sorgen.Letztes aktuelles Video: Target Loot and Equip