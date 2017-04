The Surge: Das Kampfsystem im Trailer - 4Players.de

CHEF3000 schrieb am 20.04.2017 um 14:44 Uhr

Das ist so, also wirklich SOO schlecht designt, wie die Charaktere mit dicken, fetten, Metaldingsbumskauderwelch Rüstungen und klobigen Zangen und/oder Schraubenziehern in der Hand Flash Gordon mäßig die Richtung wechseln können und das gesamte Gewicht einfach mal komplett ignoriert wird.

Es wirkt unglaubhaft, lächerlich, billig und inkonsequent.

Unabhängig jetzt vom ugly Artdesign.

LotF hatte schon ein miserables Kampfsystem beim dem so ziemlich garnichts gestimmt hat. Die Angriffsmuster der Gegner, deren KI, die Abstände, das Movement,...es war ein zusammengeschustertes pseudo Souls ohne auch nur eine Sekunde dessen Qualität, Präzision, Feedback & Sinnhaftigkeit im Kontext zum restlichen Gamedesign zu erreichen.

LotF war der pure Krampf und Kampf mit schlechtem Gamedesign, selbst das Artdesign war ein 0815 Sammelsorium aus allen was Dark Fantasy so hergibt.

Was ich da oben im Trailer sehe verschlägt mir die Sprache, sowas von ungelenk und dilettantisch inszeniert und umgesetzt, tryhard auf der Souls Schiene zu reiten ohne den Schimmer oder ein Gespür dafür davon zu haben auf was es wirklich ankommt explizit im Kampfsystem. Das sieht alles nach gewollt aber nicht gekonnt aus.