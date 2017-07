The Surge: Demo veröffentlicht - 4Players.de

Focus Home Interactive und Deck 13 haben eine (kostenlose) Demo zu The Surge auf PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Live ) veröffentlicht. Die Demo umfasst den Auftakt des dystopischen Action-Rollenspiels. Der Demo-Fortschritt kann in die Vollversion übertragen werden, sofern man sich für den Kauf des Spiels entscheidet. Die Probeversion beinhaltet alle bisher veröffentlichten Updates und damit auch die erweiterten PS4-Pro-Features (HDR, dynamische 4K-Auflösung oder 1080p mit 60 fps).Was für ein erster Arbeitstag in naher Zukunft: Gerade sitzt Warren noch im Rollstuhl, dann wird ihm von seinem Arbeitgeber CREO auf brutale Art ein Exoskelett angeschraubt - immerhin kann er jetzt gehen und verfügt über ganz neue Kräfte. Aber als wäre das nicht genug Aufregung zur Begrüßung, wird die Firma noch von einer Katastrophe heimgesucht. Was ist da passiert? Menschen und Maschinen spielen jedenfalls verrückt, während Warren im labyrinthischen Gelände nach der Ursache sucht. Wie uns das Action-Rollenspiel The Surge gefällt, klärt der Test Letztes aktuelles Video: Demo