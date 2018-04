The Surge: Cutting Edge Pack (kostenlos) steht bereit - 4Players.de

Die Weltraum-Exo-Ausrüstung "Angel VI"

Die Medizin-Exo-Ausrüstung "Asclepius"

Die Exo-Ausrüstung "Nanoschutz"

drei einzigartige Waffen (eine pro Set)

drei neue Overalls für die Servicestation

Für The Surge kann das kostenlose "Cutting Edge Pack" runtergeladen werden. Nach der DLC-Installation findet man sechs neue Gegner (in den Bereichen "Abandoned Production", "Management" und "Core"), die man besiegen muss, um an die neuen Gegenstände zu gelangen. Das DLC-Paket findet man separat bei Steam , im PlayStation Store und auf dem Xbox Marktplatz "Entdecke 3 neue Rüstungs-Sets und die brutalen neuen Waffen von CREOs fortschrittlichsten Forschungs- und Entwicklungsprogrammen. Nach 'dem Vorfall' haben deine gestörten ex-Kollegen diese innovativen Medizin-, Weltraum- und Nano-Technologien aus den Laboren mitgenommen. Folge ihnen durch den CREO-Komplex, hol dir die Technologien deiner Gegner und rüste sie aus, um einzigartige Boni zu erhalten!"Dieses Paket enthält:Letztes aktuelles Video: Demo