The Surge: The Good, the Bad and the Augmented: Nächste Erweiterung angekündigt - 4Players.de

Focus Home Interactive und Deck13 haben mit The Good, the Bad and the Augmented die nächste Erweiterung für The Surge angekündigt. Das Add-on soll am 2. Oktober 2018 parallel zur Augmented Editon des Action-Rollenspiels (zum Test ), die neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLCs enthalten wird, für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Inhaltlich soll man es mit dem verrückten Wissenschaftler Dr. Rischboter zu tun bekommen. In dessen heruntergekommenem CREO-Labor zur Qualitätssicherung müssen tödliche Versuchskammern im Wildwest-Stil absolviert werden, um 30 neue Ausrüstungsteile (Waffen, Rüstungen und Implantate) zu ergattern. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: The Good The Bad and The Augmented