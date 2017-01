The Town of Light: PS4-Umsetzung des Horror-Adventures angekündigt - 4Players.de

Das seit Februar 2016 für den PC erhältliche und seit Mai auch Oculus-Rift-kompatible Horror-Adventure The Town of Light soll dieses Jahr auch für die PlayStation 4 umgesetzt werden, wie Art Director und Screenwriter Luca Dalcò vom italienischen Entwicklerstudio LKA.it auf dem PlayStation Blog mitteilt . Eine Unterstützung von PlayStation VR wurde nicht erwähnt, dafür will man aber die Stärken der PS4 und PS4 Pro nutzen und verbesserte Grafikeffekte sowie neue Story- und Gameplay-Elemente anbieten. Dazu heißt es: "Nach dem ursprünglichen Release von The Town of Light waren wir überwältigt davon, die wie Community auf das Spiel reagierte, und das ist ein großer Ansporn für uns, die Geschichte derjenigen, die unter ihrer mentalen Gesundheit litten, einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen - im Zentrum dieser Vision steht die PlayStation-Community.Im Spiel gibt es ein paar schwierige Szenen, die für Kinder ungeeignet sind. Wir halten diese aber für wichtig, um denjenigen gerecht zu werden, die in den Händen eines überforderten, unzulänglichen Systems litten. Heute ist die Situation natürlich eine ganz andere, weltweit hat man in der Behandlung psychischer Erkrankungen riesige Fortschritte gemacht."Zum geschichtlichen Hintergrund schreibt Dalcò: "The Town of Light spielt in der Nervenheilanstalt Volterra in der Toskana, und wurde von realen Begebenheiten inspiriert. Nachdem die italienische Regierung ein neues Gesetz erließ, das die Menschenwürde von Patienten stärken sollte, schloss die Anstalt, seit einem guten Jahrhundert in Betrieb, in den späten 1970er Jahren ihre Pforten.The Town of Light beschäftigt sich mit einigen delikaten Themen - betrachtet durch die Augen von Renée, einer Insassin des Instituts. Sie versucht, ihre Vergangenheit zu ergründen, und erkundet dazu die Ruinen der Anstalt, in der sie in ihrer Jugend so viel ertragen musste." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer