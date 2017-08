The Town of Light: Ein Viertel der aktuellen Einnahmen geht an wohltätige Organisation - 4Players.de

Noch bis 6. September geht ein Viertel aller seit gestern und auf allen Plattformen mit The Town of Light erzielten Nettoeinnahmen an die wohltätige Organisation Take This . Diese wurde gegründet, um auf psychologische Probleme aufmerksam zu machen und Menschen zu unterstützen, die an solchen leiden. Als Ansprechpartner will sie zu verstehen geben, dass Betroffene nicht alleine sind und Menschen in ihrem Umfeld, vor allem im Arbeitsumfeld, für deren Probleme sensibilisieren.Das auf wahren Begebenheiten basierende Erzählspiel The Town of Light dreht sich um eine angeblich Geisteskranke sowie die Art, mit der Menschen wie sie vor einigen Jahrzehnten behandelt wurden.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer