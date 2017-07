Dragon Quest 11: In Search of Departed Time: Soll auch im Westen erscheinen - 4Players.de

Offiziell hat sich Square Enix zwar nach wie vor nicht zu einer möglichen Veröffentlichung von Dragon Quest 11: In Search of Departed Time in Nordamerika oder Europa geäußert, gegenüber Gamer.nl (via Videogamer ) soll sich die zuständige niederländische PR-Agentur allerdings verplappert und einen Release in westlichen Gefilden bereits bestätigt haben.Termin und Plattformen seien allerdings nicht genannt worden. In Japan soll das Anime-Rollenspiel am 29. Juli 2017 für PlayStation 4 und 3DS erscheinen. Eine Umsetzung für Nintendo Switch wurde dort ebenfalls angekündigt - wann die vom Stapel laufen soll, steht allerdings noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Japan