Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Erscheint "viel später" für Switch; 3DS-Version unwahrscheinlich - 4Players.de

Square Enix hat gestern angekündigt , dass Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals am 4. September 2018 für PlayStation 4 und PC (digital via Steam) in Nordamerika und Europa erscheinen wird. Die Switch-Umsetzung war in der Ankündigung kein Thema. Daraufhin hat IGN bei dem Publisher nachgehakt und in Erfahrung bringen können, dass die Switch-Version in westlichen Regionen erhältlich sein wird, aber nicht mehr in diesem Jahr. Die Veröffentlichung auf Switch wird aufgrund der "technischen Umsetzung" höchstwahrscheinlich "viel später" stattfinden.Ob die 3DS-Version hierzulande erscheinen wird, ist unklar, aber eher unwahrscheinlich. Statement von Square Enix: "Unser Ziel mit Dragon Quest 11 und der Marke Dragon Quest ist es, das Publikum im Westen zu vergrößern. Aus geschäftlicher Sicht war es strategisch sinnvoll, die 3DS-Version 2017 in Japan zu veröffentlichen. Für den Westen war es 2018 am sinnvollsten, sich auf die Plattformen PlayStation 4 und PC (Steam) zu konzentrieren."