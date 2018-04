Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Switch-Version benötigt "sehr viel Zeit"; Probleme mit der Engine - 4Players.de

Dragon-Quest-Freunde mit einer Switch werden in der nächsten Zeit vermutlich viel Geduld aufbringen müssen: In einem Gespräch mit Gamespot.com bekräftigte Square Enix' Producer Hokuto Okamoto erneut, dass die Umsetzung des Rollenspiels Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals für Nintendos aktuelle Konsole noch eine "sehr lange Zeit" in Anspruch nehmen wird.Sie befinde sich zwar bereits in der Entwicklung, doch "momentan ist der Ausblick auf die Switch-Version nach wie vor sehr unklar". Man werde sie definitiv im Westen veröffentlichen, allerdings müsse "die Version für die Unreal Engine ein Update bekommen, nehme ich an, damit sie die Switch unterstützt. In der Hinsicht wird erwartet, dass die Entwicklung noch eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Es ist noch sehr lange hin."Ursprünglich hatte man sogar überlegt, die PlayStation-4-Version für einen simultanen Release aufzuschieben. Später habe man sich aber dagegen entscheiden, da man die übrigen Fans nicht so lange warten lassen wolle. Das Spiel erscheint in Europa und den USA am 4. September für PS4 und PC. Im März wurde bereits verkündet, dass die 3DS-Fassung vermutlich nicht mehr in den Westen kommen wird.Letztes aktuelles Video: Spielszenen