Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Anime-Rollenspiel im E3-Trailer - 4Players.de

Square Enix hat den E3-Trailer zu Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals veröffentlicht. Das Anime-Rollenspiel wird am 4. September 2018 für PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich sein. Die Umsetzung für Nintendo Switch wird deutlich später erscheinen (wir berichteten ).Das knapp drei Minuten lange Video trägt den Titel "The Legend of the Luminary" und präsentiert neben allerlei Spielszenen am Ende auch die beiden vorbestellbaren PS4-Sonderausgaben "Edition of Light" (Edition des Lichts) sowie "Edition of Lost Time" (Edition der verlorenen Zeit), zu denen es auf der offiziellen Website weitere Informationen gibt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 The Legend of the Luminary Trailer