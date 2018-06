Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Die "Edition der Verlorenen Zeit" und die "Edition des Lichts" - 4Players.de

"Enthält 'Bittsteller', einen Ingame-Gegenstand zur Wiederherstellung der MP, 'Heiler', einen Ingame-Gegenstand zur Wiederherstellung der LP und drei 'Talentsamen' zum einmaligen Gebrauch, die Spielern einen zusätzlichen Talentpunkt verleihen.

Companion Compendium - ein 128-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Concept Art und frühen Entwürfen des berühmten Künstlers Akira Toriyama

Symphonic Suite - ein Set aus 2 CDs mit Orchester-Versionen der Musik aus dem Spiel

Eine Karte von Erdria - eine 50 cm x 38 cm große Stoffkarte

Ein SteelBook

Digitale Bonusinhalte - inklusive 'Kraftkonzentrat', ein Trank, der augenblicklich alle Verbündeten kräftigt, und 15 weitere Talentsamen, die Spielern einen zusätzlichen Talentpunkt verleihen."

Square Enix hat Details zu den Editionen von Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals angekündigt. Die "Edition der Verlorenen Zeit" wird in begrenzter Stückzahl im Square Enix Online Store und bei ausgewählten Einzelhändlern (nur in ausgewählten Regionen verfügbar) für PlayStation 4 erhältlich sein.Die 129,99 Euro teure Collector's Edition enthält:Die Erstauflage des Spiels (Preis: 59,99 Euro) wird den Zusatztitel "Edition des Lichts" tragen und bietet ein Wendecover mit Illustrationen von Akira Toriyama sowie drei Bonus-DLCs. Wer das Spiel über den PlayStation Store vorbestellt, wird zusätzlich das Design "Die Legende kehrt zurück" sowie DLC-Gegenstände im Spiel erhalten. Diejenigen, die das Spiel vorzeitig auf Steam für PC kaufen, werden ein Set aus PC-Bildschirmhintergründen und DLC-Gegenständen erhalten.Letztes aktuelles Video: E3 2018 The Legend of the Luminary Trailer