Square Enix hat in einem neuen Trailer das Intro des kommenden Japan-Rollenspiels Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals veröffentlicht. Das Video zeigt die Welt und den Einstieg in die Handlung der von Akira Toryama illustrierten Abenteuer-Reihe.Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals wird am 4. September für PC, PS4 und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Prolog