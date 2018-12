Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Trailer der Switch-Fassung aus Japan - 4Players.de

Square Enix Japan hat den ersten Trailer der Switch-Version von Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals veröffentlicht. Die als "Dragon Quest XI S" bezeichnete Umsetzung des Rollenspiels soll 2019 in Japan erscheinen. Die im Trailer präsentierte Grafik der Switch-Fassung wird im zweiten Video mit der PS4-Grafik verglichen.Während Dragon Quest 10 der Weg in westliche Gefilde noch verwehrt blieb, hat es Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals für PC und PlayStation 4 in überarbeiteter Form bis nach Europa geschafft. Für welche Rollenspiel-Fans das Grund zum Jubeln bedeutet, verrät der Test