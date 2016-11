Die unterschiedlichen Tiere in Mekazoo besitzen verschiedene Fähigkeiten, die man in dem Jump'n Run anwenden muss. Dabei kann der Spieler fließend die Tierform ändern und somit die Geschicklichkeitspassagen überwinden. Mekazoo wird auf Steam und im PSN am 15. November für PC und PS4 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer