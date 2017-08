BattleTech: Veröffentlichung auf Anfang 2018 verschoben - 4Players.de

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben die Veröffentlichung von BattleTech auf Anfang 2018 verschoben. Eigentlich sollte das taktische Mech-Kampfspiel noch in diesem Jahr an den Start gehen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll zur Verbesserung der Qualität und zum Feintuning genutzt werden ( zur Vorschau ).Darüber hinaus wird in dieser Woche ein Update für die Backer-Beta (KI-Upgrades, Balance-Anpassungen, Interface-Optimierungen etc.) erscheinen. Ein weiteres Beta-Update soll später den Mehrspieler-Modus (Spieler-gegen-Spieler) hinzufügen."Throughout development our Backers have been clear: 'Don't rush it, just make it great.' and we have taken that advice to heart", sagte Jordan Weisman, CEO von Harebrained Schemes. "HBS, Paradox, and our Backers all share a deeply personal attachment to this project and we are committed to delivering a game that not only meets the high expectations of our Backers and fans but introduces BattleTech to a new generation of players.""The feedback and enthusiasm from Beta participants has shown us just how great BattleTech can be, and rushing development to fit a timeline would be a disservice", sagte Fredrik Wester, CEO von Paradox Interactive. "We believe in the Harebrained Schemes team, and want them to give the game the time and attention they need to create a turn-based game worthy of the name."Letztes aktuelles Video: E3 2017 Präsentation PC Gaming Show 2017