Harebrained Schemes kommt laut einem Kickstarter-Beitrag ziemlich gut mit der Arbeit an BattleTech voran. Die aktuelle Version soll schon "ziemlich nah" an der ursprünglichen Vision ("Kickstarter Pitch") dran sein. Sie hätten jedenfalls alle Meilensteine erreicht, die sie sich für das vergangene Jahr vorgenommen haben. Und da der vage Releasetermin ("in einigen Monaten") langsam näher rückt, haben sich die Entwickler eingestanden, dass sie bis dahin nicht alle Features und erreichten Zusatzziele umsetzen können. Diese Inhalte sollen später in Form von kostenlosen Post-Launch-Updates nachgeliefert werden. So könnte man sich besser auf die aktuelle Version und die zentralen Funktionen fokussieren, heißt es.Verschoben werden die Linux-Unterstützung, die legendären Mechs und MechWarriors, unterschiedliche Missionstypen im Skirmish-Modus (die Kampagne bietet diverse Missionstypen), einige Unterstützer-Belohnungen der Stufe "Valhalla", Cameo-Auftritte bekannter Charaktere in der Kamapgne (Social Mission Bonus bei Kickstarter) und "bekannte" computergesteuerte Mech-Kompanien (Lanzen) im Skirmish-Modus.Außerdem wird der bisherige Mehrspieler-Modus, der eigentlich auf kompetitive Turniere und Ligen zugeschnitten war, durch ein klassisches Freund-fokussiertes Multiplayer-Modell mit diversen unterschiedlichen Karten ersetzt (private Spiele, Lobby, Server-Browser): "Players can invite each other to matches via Steam/GoG, create private games, and browse public games from the lobby. Because of this change in direction, we also won't be delivering a Solaris-themed multiplayer experience at launch. Instead, the game will ship with a diverse set of multiplayer maps across all the game's biomes to battle on. We recognize that Solaris VII is a great setting for BattleTech experiences, and in success, we still hope to explore different ways to bring Solaris VII to life."Letztes aktuelles Video: Campaign Mission