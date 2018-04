Battletech: Story-Trailer: "Game of Thrones trifft Pacific Rim im Weltraum" - 4Players.de

Im dritten und letzten Video der Basics-Reihe sprechen die Entwickler über die Hintergrundgeschichte von Battletech . "Battletech ist Game of Thrones trifft Pacific Rim im Weltraum", sagt Mitch Gitelman, Studioleiter bei Harebrained Schemes. "[Kamea] heuert dich an, um die Art von Jobs zu erledigen, die ihre Armee nicht erledigen kann.""Das alles geschieht im Rahmen einer größeren Kampagne, in der man sich eine Reputation aufbaut und für all die verschiedenen Häuser arbeitet ... Es ist ein wunderbarer Weg, eine echte, klassische Battletech-Geschichte zu bekommen", sagt Jordan Weisman, CEO von Harebrained Schemes und Schöpfer des MechWarrior- und Battletech-Universums. "Das eröffnet dem Spieler die Möglichkeit, seine eigene Geschichte über seine Söldnereinheit zu erzählen, in welche Richtung er/sie auch immer gehen will."Paradox Interactive und Harebrained Schemes werden BattleTech am 26. April 2018 für PC und Mac veröffentlichen. Die Linux-Umsetzung wird später folgen. Die normale Edition wird 39,99 Euro kosten. Der Preis der "Digital Deluxe Edition" (mit Artbook, Wallpaper, Soundtrack und Forum Icon & Avatar) wird 49,99 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: Basics Story