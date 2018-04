Battletech: Die Hintergrundgeschichte im Intro-Video - 4Players.de

Harebrained Schemes und Paradox Interactive haben das Intro-Video aus Battletech veröffentlicht, das die Hintergrundgeschichte ab dem Jahr 2107 und die Konflikte zwischen den Adelshäusern erzählt.Beschreibung des Herstellers : "Wir schreiben das Jahr 3025 und die Galaxie ist gefangen in einem fortdauernden Kreislauf des Krieges, der von Adelshäusern mittels gewaltiger, mechanisierter Kampfmaschinen ausgetragen wird, den BattleMechs. Übernimm das Kommando über deine eigene Staffel von Mechs und MechWarrior-Piloten. Behaupte dich, während du immer tiefer in diesen heftigen interstellaren Bürgerkrieg hineingezogen wirst. Verbessere deine Operationsbasis im Weltall, handle Söldnerverträge mit Feudalherren aus, halte deine Staffel alternder BattleMechs in Schuss und setze gegen deine Feinde auf dem Schlachtfeld verheerende Kampftaktiken ein."Battletech wird am 24. April 2018 für PC und Mac erscheinen. Die Linux-Umsetzung wird später folgen. Die normale Edition wird 39,99 Euro kosten. Der Preis der "Digital Deluxe Edition" (mit Artbook, Wallpaper, Soundtrack und Forum Icon & Avatar) wird 49,99 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: Intro Cinematic