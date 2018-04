Battletech: Taktische Mech-Schlachten auf PC und Mac gestartet - 4Players.de

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben BattleTech für PC und Mac veröffentlicht ( Paradox Plaza GOG etc.). Die Linux-Umsetzung wird später folgen. Die normale Edition kostet 39,99 Euro. Der Preis der "Digital Deluxe Edition" (mit Artbook, Wallpaper, Soundtrack und Forum Icon & Avatar) liegt bei 49,99 Euro. Das Spiel benötigt einen Paradox-Account für Mehrspieler-Gefechte und weitere Online-Features. Kampagne und Skirmish-Modus können auch ohne Paradox-Account gespielt werden.BattleTech ist derzeit nur in englischer Sprache (Text und Sprachausgabe) verfügbar. Die Nutzerreviews bei Steam sind aktuell "Ausgeglichen" (58 Prozent von 207 Nutzerreviews sind "positiv"). Einige beklagen den unfertigen Zustand des Spiels (Bugs, Abstürze), fehlende Optionen (zum Beispiel bei der Charakter-Erstellung) und Probleme bei der Account-Erstellung bzw. dem Login. Unser Test ist in Arbeit."There's a lot of love for the BattleTech / MechWarrior universe, and the entire Harebrained team feels incredibly fortunate to have had the chance to work on a tactical combat game worthy of its legacy", sagt Jordan Weisman, CEO von Harebrained Schemes und Erfinder des MechWarrior-Universums. "We hope that fans of the universe and strategy gamers in general find as much fun and excitement playing BattleTech as we found creating it."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer