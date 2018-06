BattleTech: Erstes Update verfügbar: MechWarrior-Anpassung und mehr Optionen; Übersetzungen brauchen mehr Zeit - 4Players.de

Für BattleTech ist das kostenlose Update 1.1.0 veröffentlicht worden (Downloadgröße: 2,4 GB). Mit dem Patch kommen Anpassungsmöglichkeiten der MechWarrior (Aussehen, Rufzeichen, Name, Stimme), feinere Justierungsoptionen des Schwierigkeitsgrades, neue Kampagnenmodi (z. B. Ironman), eine Option zur Beschleunigung der Action in den Kampfeinsätzen (Leertaste) und generelle Verbesserungen beim MechLab ins Spiel. Ansonsten wollen die Entwickler die Performance optimiert, die Balance überarbeitet und Bugs behoben haben. Das Change-Log findet ihr hier Die Option zum Überspringen des Tutorials hat es nicht mehr in diesen Patch geschafft. Die Übersetzungen (Deutsch, Französisch und Russisch) werden außerdem noch mehr Zeit als geplant brauchen. Ein Termin wurde nicht genannt. Dafür soll die Arbeit an der Linux-Version gut vonstattengehen.Letztes aktuelles Video: Video-Test