BattleTech: Details zur ersten Erweiterung "Flashpoint"; Season Pass mit drei Inhaltspaketen angekündigt - 4Players.de

"Flashpoints: Stelle deine Kommandofähigkeiten in einer Reihe von actionreichen Kurzgeschichten auf die Probe, indem du gegen hohe Boni erweiterte Aufträge abschließt.

Neues Biom: Navigiere durch eine üppige Tropenküstenumgebung mit sonnigen Stränden und einem Hauch an Alien-Flair. Denk an die Sonnencreme.

Neue BattleMechs: Erlebe neue Mechs und stelle dich der rüstungszerschmetternden Kraft von Hatchetman, der temporeichen Vielseitigkeit von Crab und der Feuerkraft von Cyclops auf jede Entfernung.

Neue Begegnungen: In 'Target Acquisition' setzt du deine leichten und mittleren Mechs ein, um drei Gebiete auf der Karte zu erobern und die Oberhand zu erlangen!"

Die erste BattleTech-Erweiterung "Flashpoint" wird am 27. November 2018 erscheinen und 19,99 Euro kosten. Das Add-on enthält drei neue Mechs (Crab, Cyclops und Hatchetman), einen weiteren Missionstyp sowie das tropische Biom/Areal. Dazu gibt es die Flashpoints.Flashpoints sind verzweigte Kurzgeschichten (mit höherem Risiko), die aus miteinander verbundenen, prozedural generierten Söldnermissionen bestehen und neue Crew-Gespräche, Spezial-Events und Entscheidungsmomente aufweisen. Flashpoint-Stories sind "fortlaufende Einsätze", sodass die Spieler ihre Mechs zwischen den Missionen nicht reparieren können. Einen Überblick über die Erweiterung gibt das folgende Video.Letztes aktuelles Video: Four Things You Need to Know about FlashpointFeatures (laut Hersteller bei Steam ):Darüber hinaus hat Paradox Interactive einen Season Pass (für 49,99 Euro) für BattleTech angekündigt, der insgesamt drei Erweiterungen umfasst. Flashpoint, Urban Warfare (Gefechte in städtischen Gebieten; Sommer 2019) und ein drittes noch nicht vorgestelltes Add-on.