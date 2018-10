BattleTech: Details: Update 1.3, Übersetzungen und Linux-Version - 4Players.de

Nach der Season-Pass-Ankündigung mit drei Erweiterungen für BattleTech wir berichteten ) hat Harebrained Schemes in einem Kickstarter-Update einige Details über das kostenlose Update 1.3 verraten. Auch zu den ausstehenden Übersetzungen und der Linux-Version haben sich die Entwickler geäußert.Demnach wird mit Patch 1.3 ein neuer Karriere-Modus ins Spiel kommen. Man startet in einem zufälligen System und mit einer zufälligen MechWarrior-Gruppe. Völlig ohne Story-Missionen nimmt man Verträge (und Flashpoints, sofern man den DLC besitzt) an und baut sein Söldnerimperium weiter aus.Außerdem möchten die Entwickler mit Patch 1.3 die Balance der MechWarrior-Fähigkeiten überarbeiten (aktuell in der Beta), das Reputationssystem optimieren (schnellerer Rufgewinn; Allianzen schmieden; Feinde machen) und den Schwarzmarkt einführen. Man wird zudem Missionen für Piraten erfüllen können. Neue Gegenstände, Events und Interface-Verbesserungen (Drag-&-Drop für Mechs im Mech Bay) sind vorgesehen.Die Übersetzungen (Französisch, Deutsch und Russisch) sollen Ende November zusammen mit Update 1.3 via Steam und GOG.com zur Verfügung stehen, allerdings zunächst in einer Betaversion. Auch die Erweiterung Flashpoint soll in deutscher Sprache (Beta) vorliegen. "Wir gehen davon aus, dass die Lokalisierungs-Beta für mindestens ein paar Wochen offen bleibt, danach wird die Lokalisierungs-Beta beendet und als kostenloses Update für das Spiel auf allen Vertriebsplattformen veröffentlicht", heißt es. Die Linux-Version soll, wenn alles nach Plan läuft, am 27. November 2018 die Betaphase hinter sich lassen.Letztes aktuelles Video: Four Things You Need to Know about Flashpoint