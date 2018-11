BattleTech: Großes Update 1.3 und die Betaversion der Übersetzung stehen bereit - 4Players.de

Für BattleTech ist das große Update 1.3 zusammen mit der ersten Erweiterung Flashpoint erschienen. Mit Patch 1.3 wird ein neuer Karrieremodus eingebaut. Man startet in einem zufälligen System und mit einer zufälligen MechWarrior-Gruppe. Völlig ohne Story-Missionen nimmt man Verträge (und Flashpoints, sofern man den DLC besitzt) an und baut sein Söldnerimperium weiter aus.Darüber hinaus haben die Entwickler die Balance der MechWarrior-Fähigkeiten überarbeitet, das Reputationssystem optimiert (schnellerer Rufgewinn; Allianzen schmieden; Feinde machen) und den Schwarzmarkt sowie fraktionsspezifische Shops eingeführt. Außerdem kann man Missionen für Piraten erfüllen. Neue Gegenstände, Events, Achievements und Interface-Verbesserungen (Drag-&-Drop für Mechs im Mech Bay) werden im Change-Log ebenfalls erwähnt.Die Betaversion der Übersetzung (Französisch, Deutsch und Russisch) steht auch zur Verfügung. Die Beta-Branch "public_beta_localization" lässt sich bei GOG und Steam aktivieren. Im Ingame-Menü kann die Sprache dann spezifiziert werden.Letztes aktuelles Video: Four Things You Need to Know about Flashpoint