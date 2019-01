BattleTech: Download: Update 1.4.0 mit der deutschen Übersetzung verfügbar - 4Players.de

Paradox Interactive und Harebrained Schemes haben das Update 1.4.0 für BattleTech veröffentlicht, das die finalen Übersetzungen (Französisch, Deutsch und Russisch) enthält. Der Patch ist ungefähr 850 MB groß. Bisher lagen die Übersetzungen nur als Beta-Version vor.Sollte nach dem Sprachwechsel das Sprachpaket nicht aktualisiert werden, soll man ins Hauptmenü zurückgehen. In den prozeduralen generierten Einsätzen gibt es aktuell keine Deklination des Substantivs. BattleMech-Namen werden konsistent nicht übersetzt. Darüber hinaus haben die Entwickler die Benutzeroberfläche sowie den Textfluss verbessert und "überschüssige Symbole" sowie falsche Zeilenumbrüche entfernt. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Four Things You Need to Know about Flashpoint