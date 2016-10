Endless Space 2: 4X-Weltraum-Strategiespiel startet heute in den Early Access bei Steam - 4Players.de

Vier Fraktionen: Spieler können ein Volk wählen und Kolonien aufbauen. Die vier ersten asymmetrischen Fraktionen sind: Sophons, Voydani, Cravers und Lumeris. Zur Veröffentlichung von Endless Space 2 wird es acht Fraktionen geben, inklusive einer Fraktion, die von der Community kreiert wird.

Erweiterte Welten: Erforsche die Karte und erhalte mehr Information mit einem einfachen Tastaturklick. So bleibt das User Interface so klar wie möglich, während Spieler je nach Vorliebe mehr Details herausfinden können.

Fesselnde Schlachten: Bereite Raumschiffe vor, organisiere Flotten, wähle Strategien und lerne von Fehlern und Erfolgen in Echtzeit.

Reichhaltiges Endless Universum: Suchmissionen und Events, die mit der Bevölkerung, Helden, Erkundungsreisen und dem Gedeihen von Fraktionen zusammenhängen - Endless Space 2 hat alles, was Spieler brauchen, um ihre eigenen Geschichten schreiben zu können.

Zwei Wege zum Sieg: Spiele 100 Runden und erreiche entweder die höchste Punktzahl oder vernichte alle Gegner. Mehr Wege zum Sieg werden später hinzugefügt.

Die Amplitude Studios werden heute Endless Space 2 via Early Access auf Steam veröffentlichen (zur Vorschau ). Man kann sich zwischen der Digital Deluxe Edition für 49,99 Euro und der Standard Edition für 39,99 Euro entscheiden. Beide werden mit einem Launch-Rabatt (25 Prozent) angeboten. Die Digital Deluxe Edition ist nur in der Early-Access-Phase erhältlich und beinhaltet den digitalen Soundtrack des Komponisten FlybyNo sowie kosmetische Boni für das Spiel."Das Entwickeln von Endless Space 2 hat jede Menge Spaß gemacht. Wir haben auf unseren Erfahrungen von Endless Space und Endless Legend aufgebaut und damit Schritt für Schritt ein neues Spielerlebnis geschaffen", sagt Romain de Waubert de Genlis, Creative Director bei Amplitude Studios. "Unsere Spiele sind tiefgründig, darum ist Early Access für uns ideal. Wir brauchen viele verschiedene Menschen, die mit ihren Gedanken und Vorschlägen dabei helfen, das perfekte Spiel zu kreieren."Passend zum Early-Access-Start ist der Split-Vision-Trailer erschienen, der zugleich die Reise der Sophons und Vodyani zeigt - durch das Bewegen der Maus (über dem Video) kann man den Fraktionsblickwinkel wechseln.Die Early-Access-Version wird vier der acht geplanten Fraktionen enthalten (Sophons, Voydani, Cravers und Lumeris). Das rundenbasierte 4X-Weltraum-Strategiespiel im Endless-Universum versetzt die Spieler in die Rolle des Anführers einer intelligenten Rasse/Fraktion zu Beginn der Weltraumkolonialisierung. Die Early-Access-Fassung ist (zunächst) auf 100 Runden begrenzt. In der finalen Version wird die Anzahl der Runden nicht limitiert sein.Early-Access-Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: First Look