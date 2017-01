Endless Space 2: Die Klonrasse "The Horatio" ist wieder dabei - 4Players.de

Passend zum sechsjährigen Jubiläum der Amplitude Studios haben die Entwickler eine weitere Rasse für Endless Space 2 vorgestellt. Die Klonrasse " The Horatio " aus Endless Space wird zurückkehren. Ihr Ziel ist es, die "Schönheit" des Universum zu verbessern, indem sie sich weiter ausbreiten. Das große Update mit der neuen Fraktion soll später in diesem Monat für die Early-Access-Version des 4X-Strategiespiels erscheinen. Darüber hinaus werden an diesem Wochenende viele Endless-Spiele mit Rabatt angeboten. Auch diverse Ingame-Events sollen vom 21. bis zum 25 Januar in Endless-Titeln stattfinden."Endless Day has become one of our favorite days of the year as we get to celebrate the anniversary of our studio with our community and fans", sagte Romain de Waubert de Genlis, Creative Director bei den Amplitude Studios. "We are looking forward to a great 2017, and can’t wait to reveal even more information on Endless Space 2 soon!"Letztes aktuelles Video: The Horatio - Prologue