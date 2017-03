Endless Space 2: Siebte spielbare Fraktion "The Riftborn" steht an - 4Players.de

Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC) Screenshot - Endless Space 2 (PC)

Am 23. März 2017 wird das dritte große Early-Access-Update für Endless Space 2 erscheinen und die siebte spielbare Fraktion "The Riftborn" einführen. Die besondere Spielmechanik der neuen Fraktion dreht sich um die Kontrolle der Zeit. Weitere Details zu der Zeitkontrolle verrieten die Amplitude Studios jedoch nicht. Neben der Riftborn-Fraktion wird der Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler eingebaut. Außerdem sollen Solarwinde, Nebel und Handelsschiffe für mehr Leben in der Galaxie sorgen. Die Entwickler wollen zugleich die Computerintelligenz in den Bereichen Diplomatie und Kampf verbessern und sowohl Kampfsystem als auch Technologiebaum weiter anpassen. Ebenfalls neu ist ein erweitertes Tutorial für erfahrene Spieler.Letztes aktuelles Video: The Riftborn - Prologue