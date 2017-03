Entwickler Amplitude Studios hat das dritte große Update für Endless Space 2 veröffentlicht, das derzeit mithilfe der Spieler im Early Access entwickelt wird. Hinzugekommen ist u.a. die Fraktion der Riftborn: ein Volk, das über hoch spezialisierte Raumschiffe verfügt und die Zeit manipulieren kann. Bis zu acht Spieler streiten jetzt außerdem in Mehrspieler-Partien um die galaktische Vorherrschaft. Außerdem wurde laut Angaben des Entwicklers die KI verbessert, es gibt jetzt große Galaxien sowie zwei neue Galaxieformen, neue Tutorials und mehr.Amplitude weist außerdem darauf hin, dass Spielstände der neuen Version nicht mit einer älteren kompatibel sind. Wer sie weiterhin nutzen möchte, kann auf Steam allerdings eine frühere Beta-Version auswählen (Rechtsklick auf "Eigenschaften" des Spiels) und so ohne die neuen Inhalte fortfahren. Einen Überblick über alle Neuerungen führt das Studio im Steam-Forum auf.Letztes aktuelles Video: Vorstellung The Riftborn