Endless Space 2: Erste Erweiterung "Vaulters" angekündigt; "Community Challenge Update" verfügbar

Neue planetarische Anomalie: die "High Energy Plasmasphere"

Neuer Galaxietyp: die 6-Zweige-Spirale

Neue Veranstaltung: Bewältigung einer neuen Einwanderungskrise. Hast du das Zeug dazu, die verbliebenen Flüchtlinge zu retten?

Neue Schiffsmodule: Die mächtigen Schwarmraketen, Railguns und Energy Squadrons

Neuer Held: Burra Techseeker, eine Amphibie, die als Erfinderin exotischer Schiffsmodule bekannt ist

Mezari Flotte-Skin: Das Mezari Flotte-Skin für die United Empire Zivilisation

Zum siebenjährigen Jubiläum haben die Amplitude Studios die Vaulters-Erweiterung für Endless Space 2 angekündigt. Der Vaulters-DLC wird am 25. Januar 2018 erscheinen und 10,99 Euro kosten. Die erste (kostenpflichtige) Erweiterung für Endless Space 2 fügt die Vaulters als spielbare Fraktion hinzu - eine Zivilisation, die in allen Endless-Spielen zu finden war. "Wusstest du, dass du in Dungeon of the Endless die Crew spielst, die letztendlich zu den Vaulters in Endless Legend wird? Auriga ist eine kleine Welt", heißt es von den Entwicklern.Die Vaulters haben die Möglichkeit, ihr Legacy-Super-Colonizer-Schiff "Argosy" zu teleportieren und zu benutzen. Sie bekommen auch ihre eigenen Helden (einschließlich Opbot), Technologien, Gebäude, einen neuen Startknotenpunkt und eine besondere Hauptaufgabe: "Werden sie die Wahrheit über ihre Götter entdecken? Werden sie ein neues Zuhause finden, um von vorne anfangen zu können? Werden sie ihre Leute retten, die auf Auriga zurückgeblieben sind? Die Erweiterung wird außerdem neue exotische Kampfmodule zum Entern und zum Übernehmen der Kontrolle von anderen Schiffen sowie das Piraten-Diplomatie-Gameplay beinhalten, das (...) Verhandlungen mit ihren Anführern ermöglicht."Außerdem ist das kostenlose Community Challenge Update verfügbar ( Change-Log ), dessen Inhalte mithilfe der Community am Gratis-Wochenende im November freigeschaltet bzw. erweitert wurden. Das Add-on kann über die Games2Gether-Plattform von Amplitude angefordert werden (Games2Gether-Account muss mit dem Steam-Account verbunden werden).Das Community Challenge Update umfasst: