Endless Space 2: Erweiterung "Penumbra" bringt die Spionagefraktion Schemenchor mit Hacking und Unsichtbarkeit - 4Players.de

Zusammen mit der Erweiterung Endless Legend - Symbiosis ist das Add-on Endless Legend 2: Penumbra angekündigt worden. Die neue schattenhafte Spionagefraktion, bekannt als der "Schemenchor" (Umbral Choir), ist in Zusammenarbeit mit der Community entstanden. Endless Space 2 - Penumbra erscheint am 24. Januar 2019 für 12,99 Euro.Der "Schemenchor" hat im ganzen Spiel nur ein einziges, verstecktes System. Allerdings kann er expandieren und seine Wirtschaft ankurbeln, indem er anonym Refugien in neutralen oder feindlichen Systemen erbaut. Diese Fraktion verlässt sich stark auf ihre Fähigkeit, unentdeckt zu bleiben - und auf ihr Geschick mit der neuen Hacking-Funktion."Über die neue Scan-Ansicht können Spieler jetzt Hacking-Operationen von einem System aus, das ihnen gehört, zu einem Zielsystem ausführen. Während der Hacking-Vorgang läuft, können der Spieler und sein Ziel Angriffs- und Abwehrprogramme einsetzen, um den Fortschritt zu beeinflussen. Wenn das Hacking erfolgreich war, kann der Angreifer zwischen mehreren möglicherweise schwerwiegenden Ergebnissen wählen. (...) Penumbra führt außerdem neue Unsichtbarkeitsmodule ein, mit denen deine Flotten die feindlichen Reihen unbemerkt infiltrieren können. Allerdings gibt es mehrere Stufen der Unsichtbarkeit, die sich durch entsprechende Spürmodule allesamt kontern lassen."Letztes aktuelles Video: Supremacy DLC Prologue