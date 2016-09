Battlefield 1: Ticketsystem im Spielmodus "Eroberung" wird umgestellt; Rush-Modus und Balance werden überarbeitet - 4Players.de

Als Reaktion auf das Feedback der Open-Beta-Spieler wird das Ticketsystem im Spielmodus "Eroberung" bei Battlefield 1 wieder auf das klassische System umgestellt. Daniel Berlin (Lead World Designer) schreibt dazu: "Wenn wir ein neues Battlefield-Spiel entwickeln, ist es wichtig für uns, neue Dinge auszuprobieren, weil wir die Reihe mit jedem neuen Titel frisch und innovativ halten wollen. Genauso wichtig ist aber das Feedback, das wir von euch als Community bekommen. Darum werden wir bis zum Start Änderungen am Ticketsystem des Eroberung-Spielmodus vornehmen. Wenn ihr das Spiel das nächste Mal spielt, werden die Eroberung der Einsatzziele UND die Kills für die Gesamtpunkte eines Eroberung-Matches gewertet. Ihr habt gesprochen, wir haben zugehört!"Zum Rush-Modus und Balance-Anpassungen heißt es weiter: "Auch eure Kommentare über den Rush-Spielmodus haben wir genau verfolgt. Für uns ist es sehr aufregend, Rush in Battlefield 1 zurückzubringen, und wir wollen daraus das beste Rush-Erlebnis machen, das es je gab. Wir schrauben gerade eifrig an dem Modus herum, und euer Feedback ist dabei das Rückgrat des gesamten Prozesses. Ein weiteres Thema für uns ist das Balancing verschiedener Elemente, einschließlich der Waffen und Fahrzeuge. Der leichte Panzer war in der offenen Beta ein bisschen zu effektiv und wird daher definitiv noch einmal überarbeitet, und wir sind uns auch einig, dass die Pferde aktuell ein paar Treffer zu viel einstecken können. Außerdem ist uns im Verlauf der Beta klar geworden, dass ihr mehr Tools braucht, um früher mit Fahrzeugen fertig zu werden - auch damit werden wir uns beschäftigen (dazu gehört auch ein Zubehörteil für den Versorgungssoldaten, um die Neutralisierung schwerer Fahrzeuge zu unterstützen)."Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 weltweit auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition können schon am 18. Oktober loslegen.Letztes aktuelles Video: Video-Einschätzung