Battlefield 1: PC: Systemvoraussetzungen stehen fest - 4Players.de

Scorcher24_ hat geschrieben: Genauso, ein Skylake als minimum ein Haswell als empfohlen?

Scorcher24_ hat geschrieben: Habe es mit so einer Karte gespielt. Aber nur alles auf Low mit 50% Renderresolution.

Wer gibt denn noch was auf Systemanforderungen auf PC?Gerade die CPU ist doch bei den meisten Games kaum relevant. Die meisten Games sind doch eh nur grafische Dum-Dum-Geschosse.Was hat das mit der Architektur zu tun? Laut diversen Benchmarkergebnissen ist der I7-4790 ~30% performanter als ein i5-6600k.Das ist eher wieder so ein Ding, wo manchen was in der Hose aufgeht, weil sie einen i5 Skylake haben, gegenüber jemanden der "nur" einen Haswell i7 hat.Genau der Punkt, wo man sich wirklich nicht wundern braucht, warum manche Leute lieber zu Konsolen als zu einem PC greifen.Deswegen nennt man das wohl "Mindestanforderung". Wobei mir jetzt nicht klar ist, was 50% Renderresolution sein soll? Es wurde also auf 960x560 gerendert um es auf FHD auszugeben? Selbst 1920x560 oder 960x1080, ist ja dann wirklich keine große Kunst.