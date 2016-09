Battlefield 1: Einzelspieler-Modus wird fünf "Kriegsgeschichten" bieten; Schauplätze der Einsätze benannt - 4Players.de

Der Einzelspieler-Modus von Battlefield 1 wird insgesamt fünf "Kriegsgeschichten" bieten, bestätigten DICE und Electronic Arts. In diesen episodischen Geschichten stehen die "persönlichen Erlebnisse" verschiedener Protagonisten mit unterschiedlichen Vergangenheiten und Fähigkeiten im Vordergrund. Die "Kriegsgeschichten" werden in den folgenden Szenarien spielen:Die Entente verliert den Krieg in der Luft. In einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten 17 Tage beträgt, geraten die Briten gegen die deutschen Fliegerasse mehr und mehr ins Hintertreffen. Nimm die Herausforderung an und stürze dich über der Westfront in waghalsige Luftkämpfe. Freu dich auf packende Luftschlachten, unerwartete Begegnungen und die Geschichte einer wahren Freundschaft.In den Wüsten des Mittleren Ostens rebellieren arabische Stämme gegen die Tyrannei des osmanischen Reichs, dessen verheerende Artillerie auf berittene Rebellen mit Gewehren feuert. Finde als Beduinenkriegerin an der Seite des legendären Lawrence von Arabien einen Weg, den technisch überlegenen Feind zu besiegen und ein tödliches Eisenbahngeschütz zu zerstören.Im Herbst 1918 bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf die französische Stadt Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet das alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch. Aber der Mark V-Panzer hat einen entscheidenden Fehler: Er ist nicht verlässlich. Stoße zur Besatzung eines defekten Panzers, die hinter den feindlichen Linien zusammenarbeiten muss, um zu überleben.Die Alpenfront zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite den Feind zu brechen, doch das Gebirgsjäger-Regiment der Arditi plant einen unorthodoxen Angriff. Schlüpfe in die Panzerung eines Ardito und kämpfe in den Alpen um eine strategisch wichtige Festung.Das Britische Empire plant eine nie da gewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes, um eine neue Front zu eröffnen. An den Landeoperationen bei Gallipoli - dem D-Day des Ersten Weltkriegs - nehmen über eine Million Soldaten teil. Als Anzac-Meldegänger wirst du Zeuge der epischen Bombardements und der Landung am Strand, während du an der Front lebenswichtige Nachrichten überbringst.Die Titel der fünf "Kriegsgeschichten" stimmen mit den Informationen überein, die vor ca. zwei Monaten bei Reddit (20 Missionen) aufgetaucht waren. Allerdings war dort noch von einem Prolog (eine Mission) und einem Epilog (drei Missionen) die Rede, die bisher von den Entwicklern unerwähnt blieben.Letztes aktuelles Video: Kampagnen-Trailer