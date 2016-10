Battlefield 1: Ausführliche Spielszenen aus dem Prolog der Einzelspieler-Kampagne; Charakter-Wechsel beim Tod der Spielfigur - 4Players.de

Bei der TwitchCon haben DICE und Electronic Arts ausführliche Spielszenen aus der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 gezeigt. Im Mittelpunkt stand dabei die Mission "Storm of Steel" aus dem Prolog der Kriegsgeschichten. Zu Beginn wird dabei in Textform eingeblendet, dass über 60 Millionen Soldaten in dem Krieg, der alle Kriege beenden sollte (Woodrow Wilson), kämpften. Aber der Krieg beendete gar nichts, stattdessen veränderte er die Welt für immer, heißt es weiter. Doch bevor der Fronteinsatz beginnt, ist noch zu lesen, dass nicht erwartet, dass man den Krieg als Soldat überlebt. Danach beginnt die Mission in einer verwüsteten Stadt, in der sich erbitterte Gefechte und Schusswechsel geliefert werden. Auch eine kurze Passage in einem Panzer ist zu sehen. Auffällig ist, dass wenn der Spieler-Charakter stirbt, wird in einer Schwarzblende kurz ein Name plus Geburts- und Todesjahr eingeblendet. Ist solch ein Spieler-Charakter gestorben, ist das nicht Spiel nicht vorbei. Stattdessen übernimmt man die Kontrolle über einen anderen Soldaten an der Front, der einige Passagen weiter hinten war.Das Actionspiel hat von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) die Altersfreigabe "ab 16 Jahren" erhalten und wird weltweit ab dem 21. Oktober 2016 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One komplett lokalisiert, ungeschnitten und inhaltsgleich mit der internationalen PEGI-18-Version erscheinen. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition können am 18. Oktober 2016 starten. Mitglieder von EA Access und Origin Access dürfen am 13. Oktober einige ausgewählte Inhalte anspielen. Zum Verkaufsstart wird der Ego-Shooter sechs Spielmodi und neun Karten umfassen ( Details ). Die zehnte Karte "Giant's Shadow" soll kostenlos im Dezember folgen. Die Einzelspieler-Kampagne wird wiederum fünf Kriegsgeschichten bieten ( Details ).Letztes aktuelles Video: Kampagnen-Trailer