Battlefield 1: Teaser geben Einblick in Hintergründe der Kriegsgeschichten aus dem Story-Modus - 4Players.de

Einen kurzen Blick auf vor allem britische Figuren und die Ausgangslage der Schlachten von Battlefield 1 werfen die drei von EA veröffentlichten Story-Teaser. Mal geht es um einen noch nicht sonderlich erfahrenen Fahrer eines Mark V, anderswo um eine britische Invasion gegen das Osmanische Reich von der See aus. Der dritte Teaser dreht sich schließlich um den Deutschen unterlegene Piloten an der Westfront. Das Actionspiel hat von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) die Altersfreigabe "ab 16 Jahren" erhalten und wird weltweit ab dem 21. Oktober 2016 für PC (Origin), PlayStation 4 und Xbox One komplett lokalisiert, ungeschnitten und inhaltsgleich mit der internationalen PEGI-18-Version erscheinen. Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition können am 18. Oktober 2016 starten. Mitglieder von EA Access und Origin Access dürfen am 13. Oktober einige ausgewählte Inhalte anspielen. Zum Verkaufsstart wird der Ego-Shooter sechs Spielmodi und neun Karten umfassen ( Details ). Die zehnte Karte "Giant's Shadow" soll kostenlos im Dezember folgen. Die Einzelspieler-Kampagne wird wiederum fünf Kriegsgeschichten bieten ( Details ).