Battlefield 1: Die Kriegsgeschichte 'Nichts steht geschrieben' und die Stimme von Lawrence von Arabien - 4Players.de

In einer der Kriegsgeschichten von Battlefield 1 (mehrere voneinander unabhängige Episoden im Einzelspieler-Modus) ist Lawrence von Arabien die zentrale Figur. Die Geschichte um Lawrence, der als Geheimagent arabische Rebellen im Widerstand gegen das Osmanische Reich kommandiert, bildet den Dreh- und Angelpunkt der Episode 'Nichts steht geschrieben'. In besagter Episode schlüpfen die Spieler in die Rolle einer Beduinenkriegerin und suchen gemeinsam mit Lawrence nach einer Lösung, um den technisch überlegenen Feind zurückzuschlagen. "Denn während sich die arabischen Rebellen vergeblich auf ihren Pferden in die Schlacht stürzen, wütet der Panzerzug des Osmanischen Reichs unerbittlich durch die Wüste und zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Um die drohende Niederlage abzuwenden, muss sich Lawrence von Arabien seiner bislang größten Herausforderung stellen. Die Spieler unterstützen ihn als seine rechte Hand, infiltrieren gegnerische Lager und beschaffen in listenreichen Einsätzen die für den Widerstand benötigte Ausrüstung. Je nach bevorzugter Spielweise agieren sie dabei offensiv oder im Geheimen, nutzen Nah- oder Fernkampfwaffen und entscheiden sich zwischen echten oder motorisierten Pferdestärken."Die deutsche Sprecherrolle von Lawrence von Arabien wird Schauspieler Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar aus Game of Thrones) übernehmen. "Lawrence von Arabien ist eine unglaublich vielseitige Figur, die nicht zuletzt auch auf der Kinoleinwand Geschichte geschrieben hat", erklärt Tom Wlaschiha. "Ich freue mich sehr, diesem starken Charakter in Battlefield 1 Leben einzuhauchen. Seine Erlebnisse bieten alles, was ein aufregendes Abenteuer auszeichnet, und verdienen die Aufmerksamkeit einer neuen Generation.""Lawrence von Arabien, eigentlich T.E. Lawrence, löste sich als junger Archäologe aus der Spießigkeit seiner bürgerlichen Familie, um auf einer Reise durch den Nahen Osten fremde Kulturen zu erforschen. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs nutzte Lawrence sein neu erlangtes Wissen und organisierte als britischer Agent den Widerstand gegen das Osmanische Reich. Trotz seiner waghalsigen Art überzeugte er dabei durch raffinierte Taktiken und bewahrte sich stets seinen Sinn für Humor."Letztes aktuelles Video: Story-Teaser Lawrence von Arabien