Battlefield 1: Für Mitglieder von EA Access und Origin Access bereits verfügbar - 4Players.de

Wie Kotaku meldet , ist die Vorabfassung von Battlefield 1 früher gestartet als ursprünglich angekündigt und für Mitglieder von EA Access und Origin Access bereits verfügbar. Auf der Xbox One schlage der Download aus dem Xbox Store mit 40,39 GB, auf dem PC via Origin mit 44,95 GB zu Buche. Die zehn Stunden spielbare Testversion beinhalte zwei Missionen aus der Einzelspieler-Kampagne, vier Mehrspielermodi sowie alle Waffen, Fahrzeuge und Klassen. Erzielte Fortschritte sollen sich in die Vollversion übertragen lassen. Darüber hinaus verspricht Electronic Arts eine exklusive Hundemarke und ein Battlepack für die Testversion:Für Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition soll der im Ersten Weltkrieg angesiedelte Shooter (zur Vorschau ) ab dem 18. Oktober, für alle anderen ab dem 21. Oktober 2016 auf PC, Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Story-Teaser Lawrence von Arabien