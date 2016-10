Battlefield 1: Spielszenen aus dem Operationen-Modus, einer 64-Spieler-Schlacht auf der Karte "Amiens" und dem Einzelspieler-Kapitel "Durch Morast und Blut" - 4Players.de

In der nächsten Woche (21. Oktober) wird Battlefield 1 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller der "Early Enlister Deluxe Edition" dürfen am 18. Oktober 2016 loslegen, während Mitglieder von EA Access und Origin Access im Rahmen der "Play First Trial" bereits einige ausgewählte Inhalte anspielen können. Im Vorfeld des anstehenden Verkaufsstarts demonstrieren Electronic Arts und DICE diverse Aspekte aus dem Shooter in abendlichen/nächtlichen Livestreams aus der "Play First Trial". In den folgenden Videos, die Aufzeichnungen der Livestreams sind, sieht man eine Schlacht auf der Karte "Amiens" mit 64 Spielern, die Einzelspieler-Kriegsgeschichte "Through Mud and Blood" (Durch Morast und Blut) und den Modus "Operationen", der sich über mehrere Karten erstrecken wird.