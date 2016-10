Battlefield 1: Erste Preisangaben für das Server-Miet-Programm - 4Players.de

1 Tag: 2,99 Dollar

7 Tage: 11,99 Dollar

30 Tage: 42,99 Dollar

90 Tage: 99,99 Dollar

180 Tage: 149,99 Dollar

1 Tag: 1,99 Dollar

7 Tage: 7,99 Dollar

30 Tage: 26,99 Dollar

90 Tage: 64,99 Dollar

180 Tage: 99,99 Dollar

Hierzulande gibt es zwar nach wie vor keine offiziellen Preise zum "Miete einen Server"-Programm von Battlefield 1 , aber für die USA hat Electronic Arts die Katze bereits aus dem Sack gelassen und somit angedeutet, worauf man sich ab November auch andernorts in etwa einzustellen hat. Auf PlayStation 4 und Xbox One ist man mit knapp zwei, auf dem PC mit knapp drei Dollar pro Tag dabei. Auch bei längeren Mietdauern zahlen PC-Spieler ca. 50 Prozent mehr als Konsolenspieler. Kick- und Bann-Funktionen sollen übrigens erst nach dem Start hinzugefügt werden. Hier sämtliche Miet-Optionen im Überblick:Für Vorbesteller der Early Enlister Deluxe Edition ist Battlefield 1 (zur Vorschau ) bereits erhältlich, der offizielle Startschuss fällt morgen, am 21. Oktober 2016, auf PC, Xbox One und PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit Battlefield