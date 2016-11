Battlefield 1: Großes Herbst-Update veröffentlicht; Effektivität der Angreifer bei den "Operationen" gesteigert - 4Players.de

Maximale Anzahl der Angreifer-Tickets von 150 auf 250 erhöht.

Anzahl der zurückerhaltenen Tickets für das Ausschalten sich zurückziehender Verteidiger nach Eroberung eines Sektors von 2 auf 3 erhöht.

Anzahl der minimal zurückerhaltenen Tickets durch Eroberung eines Sektors bei "Operationen" mit 64 Spielern von 30 auf 50 erhöht.

Zeit zur Eroberung von Flaggen leicht reduziert.



Maximale Anzahl der Angreifer-Tickets von 150 auf 200 erhöht.

Anzahl der zurückerhaltenen Tickets für das Ausschalten sich zurückziehender Verteidiger nach Eroberung eines Sektors von 2 auf 3 erhöht.

Zeit zur Eroberung von Flaggen leicht reduziert.



Zwei zusätzliche Flaggen auf der Suez-Karte hinzugefügt, insgesamt jetzt 5 Flaggen.

1 Panzerwagen für jedes Team hinzugefügt, der im jeweiligen HQ spawnt.

Größe der Eroberungszonen von Flaggen in Dörfern reduziert, früher A-&-B-Flagge. Dadurch soll die Anzahl von Gebäudeinnenräumen innerhalb des Eroberungsbereichs reduziert werden. Durch diese Änderungen müssten Flaggen leichter zu erobern sein.



Ihr könnt euren Soldaten aus der UI heraus anpassen, indem ihr entweder das Symbol im Startbildschirm oder auf dem Soldaten auswählt.

Ignoriert ein Truppführer Befehlsanforderungen, wird die Führung einem anderen Mitglied des Trupps übertragen.

-Fordert ein Truppmitglied einen Befehl an (ohne dass ein aktiver Truppbefehl vorliegt), wird der anfordernde Spieler der Führungsübernahme-Warteschlange dieses Trupps hinzugefügt, und ein 60-sekündiger Timer beginnt (der Timer wird nicht zurückgesetzt, falls sich bereits andere Truppmitglieder in der Warteschlange befinden).

-Nach Ablauf der 60 Sekunden wird das erste Mitglied in der Truppwarteschlange (das zuerst einen Befehl angefordert hat) zum Truppführer befördert. Falls sich hinter ihm noch weitere Mitglieder in der Warteschlange befinden, wird der Timer automatisch auf 60 Sekunden zurückgesetzt, und falls der neue Truppführer in dieser Zeit ebenfalls keine Befehle erteilt, wird der Nächste in der Warteschlange befördert, und so weiter.

-Erteilt der aktuelle Truppführer einen Befehl, wird die Warteschlange für den Trupp gelöscht.

Die Standard-Spieleranzahl bei "Operationen" wurde von 64 auf 40 gesetzt.

Die Taube im Spielmodus "Taubenträger" ist jetzt aus größerer Entfernung sichtbar.

Ihr könnt Battlepacks im Menü "Battlepacks holen" kaufen.

Dem Store wurden zwei neue Registerkarten hinzugefügt: RSP und Battlepacks.

Ihr könnt über die Registerkarte RSP einen Server mieten.

Ihr könnt im Store Battlepacks kaufen.

Ihr könnt vom Multiplayer aus "Eigene Spiele" beitreten.

Der Beenden-Button ist jetzt jederzeit bei "Ende der Runde" verfügbar.

Tutorial-Videos wurden hinzugefügt, die jeden Spielmodus erklären, der bei "Schnelles Spiel" erneut angesehen werden kann.

Ein Trupp-XP-Boost wurde hinzugefügt, den Ihr beim Öffnen eines Battlepacks finden könnt.

Soldaten in Bauchlage können von anderen verbündeten Soldaten nicht mehr weggeschoben werden.

Fix: Beide Teams haben jetzt die korrekten Motorräder bei "Eroberung – Wüste Sinai".

Beim dynamischen Skalieren wurde eine Minimalauflösungsstufe hinzugefügt.

Fix: Manche Umgebungen führen nicht mehr zu unruhigen Kill-Kamera-Aufnahmen.

Fix: Die Eliteklassen-Erkennungsmarke wird jetzt korrekt freigeschaltet.

Fix: Ein grafisches ADS-Problem bei verschiedenen Waffen im Multi-Monitor-Betrieb wurde behoben.

Respawn-Probleme bei automatisch spawnenden Fahrzeugen in "Operationen" wurde behoben. Beispiel: Fehlendes Verteidiger-Torpedoboot in "Am Rande des Reichs".

Alle Probleme mit der Stoffbewegung bei Ragdoll-Effekten wurden behoben.

Reparaturwerkzeuge können jetzt das Festungsgeschütz beschädigen.

In Bauchlage werden keine VFX für das Gehen mehr abgespielt.

Ein Problem in Amiens wurde behoben, durch das ein Spieler durch das Level fallen konnte, wenn er neben dem Wrack des Mark V aus einem leichten Panzer stieg.

Späher-Leuchtfackeln haben nicht funktioniert, wenn der Spieler starb, und Flugzeug-Leuchtfackeln haben nicht funktioniert, wenn der Spieler das Fahrzeug verließ. Beides wurde behoben.

Bei der Flaggeneroberung wurde Bodenkollision hinzugefügt.

Fix: Soldatenkollisionen blockieren nicht länger die Taubenfreilassung.

TAA wurde auf PS4 und Xbox One verbessert.

Fix: Soldaten laufen jetzt immer im richtigen Winkel über das Terrain.

Ein Problem wurde behoben, durch das der Spieler in die Luft katapultiert werden konnte, wenn er sich in Bauchlage zwischen zwei Gebäuden befand.

Ihr erhaltet keine Punkte mehr, wenn ihr den Behemoth eures eigenen Teams zerstört.

Fix: Die Schlachtzusammenfassung funktioniert jetzt auch, wenn der Spieler direkt vor Ende der Operation stirbt.

Ein Problem wurde behoben, durch das ein Pferd beim Sektorenübergang sterben konnte, wenn es keinen Reiter hatte und sich außerhalb des Spielfelds befand.

Ein Problem wurde behoben, durch das kein korrektes Zielen auf dem Pferd möglich war.

Der Sound für das Schreiben einer Nachricht wird nicht mehr abgespielt, wenn ihr eine Taube mit einer vollständig geschriebenen Nachricht aufnehmt.

Fix für den schwarzen Balken am Bildschirmrand beim Aufsetzen einer Gasmaske.

Die Eroberungspunktflaggen für später beigetretene Soldaten passen jetzt zum tatsächlichen Status des Eroberungspunkts.

Fix für extreme Wetterunterschiede zwischen Spielern nach erneutem Beitreten des Servers.

Fix für fehlende Musik beim Angriff auf einen Behemoth.

Fix: Feuerschaden wird nicht mehr aufgehoben, wenn der Spieler Schaden durch einen Stacheldrahtzaun erleidet.

Fix für falsche Anzahl von Fahrzeugen für jedes Team zu Beginn einer Runde von Eroberung.

Mehrere Übersetzungsfehler wurden korrigiert.

Unsichtbare Kollision hinter dem Pferd wurde entfernt.

Der Schaden der Spritze skaliert jetzt damit, wie lange der Spieler den Button gedrückt gehalten hat.

Spieler können gegen Ende der Runde nicht mehr das Team wechseln.

Diverse CPU-Optimierungen.

Diverse DX12-Optimierungen.

Für Battlefield 1 ist das Herbst-Update auf PC (ca. 1,6 GB), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Mit dem Update werden Änderungen an den "Operationen" vorgenommen, die darauf abzielen, die Effektivität des angreifenden Teams zu erhöhen. Im Spielmodus "Eroberung" ist das Layout der Suez-Karte verändert worden. Auch die Balance der Waffen und Ausrüstung wurde verändert. Es folgt ein Auszug aus dem 16 Seiten langen Change-Log