Battlefield 1: Patch soll die Grafikqualität der PC-Version verschlechtert haben - 4Players.de

Wigggenz hat geschrieben: Na wenns keine Absicht war, dann ist es ja gut...

Mal im Ernst, ich glaube mittlerweile fast im AAA-Bereich gibt es schlicht und einfach keine QA mehr.

Genau!Und andere glauben nicht an den Klimawandel oder das, was Trump ihnen verspricht.Der Glaube kann Berge versetzen.Nicht desto trotz bleibt es Schwachsinn. Auch bei AAA-Titeln gibt es QA und das nur zu wenig, wenn der Investor zu viel Druck macht.Aber was denkst Du, wie die Spiele ohne QA daher kämen?Das Großkotzgehabe der Videospielelite hier ist mal wieder wirklich traurig mit zu erleben. Mit Muttis Kohle in Muttis Haus am PC die Zeit verdaddeln und dann aber genau wissen, was die andern alle falsch machen.