Battlefield 1: Making-of-Video: Tom Wlaschiha bei den Sprachaufnahmen - 4Players.de

Electronic Arts und DICE haben ein Making-of-Video zu den Sprachaufnahmen von Battlefield 1 veröffentlicht. In dem Clip kommt Schauspieler Tom Wlaschiha bei der Vertonung seiner Rolle (Lawrence von Arabien) zu Wort und erzählt von seinen Erfahrungen im Tonstudio bei der Synchronisation seines ersten Videospiels."Tom Wlaschiha, der durch seinen Auftritt in der HBO-Serie Game of Thrones internationale Berühmtheit erlangte, leiht in der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 dem geheimnisvollen Lawrence von Arabien seine Stimme. Während des Ersten Weltkriegs organisierte dieser als britischer Agent den Widerstand der Araber gegen das Osmanische Reich. Die Spieler schlüpfen in der Episode in die Rolle der arabischen Rebellin Zara und unterstützen Lawrence bei seinem scheinbar aussichtslosen Vorhaben, die überlegenen Osmanen zurückschlagen."Mit Giant's Shadow wird im Dezember eine kostenlose Karte (Infanterie- und Panzergefechte auf offenem Feld im kalten Herbst des Jahres 1918) für Battlefield 1 zum Download erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Tom Wlaschiha in Battlefield 1